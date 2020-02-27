2020-02-27T13:41:48+03:00
Общество

Прокуратура вернула пенсионеру из Симферополя украденные деньги

Инвалида 2 группы оставили без 20 тысяч рублей
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Киевского района Симферополя нашли нарушения в работе ФГУП «Почта Крыма» касательно пенсионных выплат.

Как показала проверка, один из сотрудников присвоил себе 23 269 рублей, которые принадлежали одному из жителей столицы региона.

По указанному факту прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вместе с тем, пенсия и социальные выплаты пенсионеру, инвалиду 2 группы выплачены не были.

А поскольку указанная сумма является для инвалида жизненно необходимой в адрес «Почты Крыма» прокуратура направила представление. По результатам его рассмотрения пенсионер получил свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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