Прокуратура вернула пенсионеру из Симферополя украденные деньги

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:41:48+03:00

Инвалида 2 группы оставили без 20 тысяч рублей

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Сотрудники прокуратуры Киевского района Симферополя нашли нарушения в работе ФГУП «Почта Крыма» касательно пенсионных выплат.

Как показала проверка, один из сотрудников присвоил себе 23 269 рублей, которые принадлежали одному из жителей столицы региона.

По указанному факту прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вместе с тем, пенсия и социальные выплаты пенсионеру, инвалиду 2 группы выплачены не были.

А поскольку указанная сумма является для инвалида жизненно необходимой в адрес «Почты Крыма» прокуратура направила представление. По результатам его рассмотрения пенсионер получил свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU