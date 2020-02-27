В Симферополе и Севастополе 28 февраля частично отключат электричество

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:22:46+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Надежда ДАЦЮК

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28 февраля, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет, потому что энергетики будут ремонтировать оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00 - ул. Батумская, 38-66 (чет), 21-47 (нечет); ул. Качинская, 38-68(чет), 35-61 (нечет); ул. Миллера, 14-26 (чет) 16-27 (нечет); ул. Очаковская, 36; ул. Дмитрия Ульянова, 25-37 (нечет); пер. Маршала Рыбалко, 58-68 (чет), 49-69 (нечет).

СЕВАСТОПОЛЬ

С 9.30 до 13.00 - ул. Лагерная, 6-28, 32, 3-9, 26-А, 30, 34-40; ул. Буденного, 23-А, 1-21, 27-29; туп. Неровный, 4; ул. Федько, 4-18, 20-28, 1; ул. Кочубея, 16-44, 1-19, 2-14; ул. Террасная, 2, 1; ул. Чапаева, 1-5, 2-А, 2-48, 21/2 ,7-19, 27/2. ул. Федюхина, 2-28; ул. Сапунская, 2-36, 1-7; ул. Сергея Лазо, 31; пер. Сквозной, 2-8, 16; ул. Котовского, 6-А, 2-4, 4-20, 22-48, 13-45, 1-11, 22;

С 9.00 до 13.00 пр-т Античный, 3; ул. Героев Сталинграда, 47, 51-53, 63.

С 8.00 до 16.00 ул. Мореходная, 60-А, 94-Б, 62-102, 21-41, 91, 2-14, 1-5; про. Троицкий, 2-12, 15-А, 1-3, 9; ул. Айландовая, 12-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU