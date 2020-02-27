2020-02-27T18:22:11+03:00
Общество

Половина инвестиций в Крым поступает от государства

52% вкладывают частники
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Практически половина инвестиций, поступающих в Крым, - государственные средства. Об этом сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, передает Крымское информационное агентство.

По его словам, 52% в структуре инвестирования региона составляют частные инвестиции и 48% - государственные.

- Частных инвестиций должно быть больше, а Крым в перспективе должен выйти на самоокупаемость, поэтому проведение ЯМЭФ на территории региона очень важно, - сообщил Дмитрий Шеряко.

Также министр напомнил, что в Крыму создана особая экономическая и свободная таможенная зона для привлечения инвесторов. Это позволяет получить бизнесменам некоторые налоговые льготы.

Кроме того, несмотря на санкции, в Крыму по статистике за два года число иностранных инвесторов выросло на 40 процентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымчанам предложили написать всероссийский диктант на немецком языке
В керченской аварии пострадали два человека
Депутата евпаторийского горсовета заключили под стражу на полтора месяца
В Ялте отвергли эмблему для дворников от российского бернда «Zasport»
Половина инвестиций в Крым поступает от государства
Вместо автосервиса и парковки на Столетовском проспекте в Севастополе появились ларьки
Сильный ветер снес крышу с еще одного здания в Симферополе
В Симферополе и Севастополе 28 февраля частично отключат электричество
Шторм разрушил городскую набережную в Алуште
Госстройнадзор за неделю нашел 12 самостроев в Крыму
Преподаватель крымского ВУЗа заплатит полмиллиона штрафа за взятку в 64 тысячи рублей
Сильный ветер сорвал крышу с института в Симферополе
Два человека попали в больницу из-за лобового столкновения легковушек в Керчи
Сборная Крыма по баскетболу сыграет два матча с соперниками из Иркутска
Шторм задержится в Крыму еще на один день
Прокуратура вернула пенсионеру из Симферополя украденные деньги