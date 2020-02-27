Половина инвестиций в Крым поступает от государства
Практически половина инвестиций, поступающих в Крым, - государственные средства. Об этом сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, передает Крымское информационное агентство.
По его словам, 52% в структуре инвестирования региона составляют частные инвестиции и 48% - государственные.
- Частных инвестиций должно быть больше, а Крым в перспективе должен выйти на самоокупаемость, поэтому проведение ЯМЭФ на территории региона очень важно, - сообщил Дмитрий Шеряко.
Также министр напомнил, что в Крыму создана особая экономическая и свободная таможенная зона для привлечения инвесторов. Это позволяет получить бизнесменам некоторые налоговые льготы.
Кроме того, несмотря на санкции, в Крыму по статистике за два года число иностранных инвесторов выросло на 40 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU