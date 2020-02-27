Половина инвестиций в Крым поступает от государства

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:22:11+03:00

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Практически половина инвестиций, поступающих в Крым, - государственные средства. Об этом сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, передает Крымское информационное агентство.

По его словам, 52% в структуре инвестирования региона составляют частные инвестиции и 48% - государственные.

- Частных инвестиций должно быть больше, а Крым в перспективе должен выйти на самоокупаемость, поэтому проведение ЯМЭФ на территории региона очень важно, - сообщил Дмитрий Шеряко.

Также министр напомнил, что в Крыму создана особая экономическая и свободная таможенная зона для привлечения инвесторов. Это позволяет получить бизнесменам некоторые налоговые льготы.

Кроме того, несмотря на санкции, в Крыму по статистике за два года число иностранных инвесторов выросло на 40 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU