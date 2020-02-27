В Ялте отвергли эмблему для дворников от российского бернда «Zasport»

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:28:26+03:00

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В Ялте разгорелись нешуточные споры вокруг экипировки дворников. Эмблема, предложенная российским брендом «Zasport», была отвергнута единогласно, цвет спецодежды застрял между оливковым и песочным, а с девизом решили повременить.

Как отметили в пресс-службе администрации Ялты, предложения по будущей форме для дворников собирали месяц. Свои варианты эмблемы «Ялтинский дворник» представили департамент архитектуры администрации, муниципальное учреждение «Зеленстрой», рекламное агентство «Александра» и официальный экипировщик Олимпийской и Паралимпийской сборных России «Zasport».

В этой эмблеме понравился Ялтинский маяк. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Среди эмблем общественность выбрала предложение «Зеленстроя» - дворник, стилизованный под дореволюционные времена, и эмблему от рекламного агентства с Ялтинским маяком в привычном логотипе города. С девизом мнения разошлись, и итоги конкурса станут известны в понедельник, 2 марта.

Из спецодежды ялтинские дворники получат комбинезон, футболку поло, зимний и летний головные уборы, полуботинки. В цветовой гамме предпочтения разошлись между оливковым и песочным. Каким бы ни был конечный вариант, покупать готовую форму дворникам не придется - новой спецодеждой их обеспечит город.

Предложение бренда «Zasport» поддержки не нашли Фото: пресс-служба администрации Ялты

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ИСТОЧНИК KP.RU