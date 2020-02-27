Депутата евпаторийского горсовета заключили под стражу на полтора месяца
Депутат евпаторийского городского совета заключен под стражу по решению суда.
- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, а именно вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере сроком на 01 месяц 29 суток, - сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского суда.
Напомним, 26 февраля сотрудники ФСБ задержали депутата и его помощницу за вымогательство взятки. Следком возбудил уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU