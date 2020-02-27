2020-02-27T19:10:23+03:00
Общество

В керченской аварии пострадали два человека

На дороге не смогли разминуться Volkswagen Jetta и Opel Omega
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Керчи 26 февраля столкнулись два автомобиля - на дороге не смогли разминуться Volkswagen Jetta и Opel Omega, сообщает «Крым24» со ссылкой на пресс-службу МВД по РК.

По предварительным данным, 24-летний водитель Volkswagen ехал по улице Орджоникидзе в направлении Парковой и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Opel Omega, за рулем которого был 34-летний водитель.

По данным МВД, в аварии пострадали водитель «Опеля» и пассажир другого авто. Пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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