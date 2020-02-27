В керченской аварии пострадали два человека
В Керчи 26 февраля столкнулись два автомобиля - на дороге не смогли разминуться Volkswagen Jetta и Opel Omega, сообщает «Крым24» со ссылкой на пресс-службу МВД по РК.
По предварительным данным, 24-летний водитель Volkswagen ехал по улице Орджоникидзе в направлении Парковой и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Opel Omega, за рулем которого был 34-летний водитель.
По данным МВД, в аварии пострадали водитель «Опеля» и пассажир другого авто. Пострадавших госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU