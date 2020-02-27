Крымчанам предложили написать всероссийский диктант на немецком языке

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:31:41+03:00

В 2019 году в акции приняло участие рекордное количество - больше 34 тысяч человек

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Крымчан зовут написать диктант на немецком языке в рамках всероссийской акции «Tolles Diktat», приуроченной к Международному Дню родного языка. Жители полуострова могут быть участниками онлайн-трансляции.

Как сообщает «Крымская газета» со ссылкой на Федеральную национально-культурную автономию российских немцев, цель акции - повысить мотивацию к изучению немецкого языка.

Диктант на немецком языке проводится ежегодно, начиная с 2013 года. В 2019 году, как отмечают организаторы, на диктанте было рекордное количество человек - больше 34 тысяч из 76 регионов России.

20 февраля состоится написание диктанта на уровень А1, а 21 февраля на уровень В1. Начало в 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU