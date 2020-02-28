2020-02-28T07:37:37+03:00
Общество

Погода в Крыму на 28 февраля: штормовой ветер и понижение температуры воздуха

Дождь только в утренние часы
Анна КИРИЕНКО
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МЧС предупредило об опасности выхода в море и прогулок по пляжу - штормМЧС предупредило об опасности выхода в море и прогулок по пляжу - штормФото: Анна КИРИЕНКО
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В связи с прохождением холодного фронтального раздела 28 февраля в Крыму ожидается сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер и понижение температуры воздуха до 5-10 тепла. По данным Крымского гидрометцентра, дождь возможен только в утренние часы.

В Симферополе утром дождь, днем уже без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

В Севастополе также дождливо с утра, а днем без существенных осадков. Северо-западный ветер постепенно будет терять скорость и к вечеру утихнет до 6 - 11м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

На Южном берегу Крыма сегодня сутра будет дождливо, днем без существенных осадков. Северо-западный ветер со шквальных 25-28 м/с будет менять направление на юго-западное и стихнет до 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +7…+9°.

В Керчи переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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