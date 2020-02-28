За сутки непогода оставила без света в Крыму более 12 тысяч домов

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:55:51+03:00

Сильный ветер до 28 м/с обрывал провода и сносил крыши. Фото: МЧС РК

Энергетики чинили обрывы и переводили потребителей на резервные линии

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки штормовой ветер в Крыму оставил без света более 12 тысяч домов. Обрывы линий, слетевший на провода шифер и обломанные ветки деревьев, обесточенные подстанции — почти 20 выездов за один день совершили аварийные бригады «Крымэнерго».

По информации предприятия, больше всего от непогоды пострадал Красногвардейский район, где произошло аварийное отключение электроснабжения на высоковольтной линии 10 кВт. Без электроснабжения остались шесть сел: Октябрьское, Новоивановка, Миролюбовка, Некрасово, Карповка, Александровка. Электроснабжение восстановлено.

По данным МЧС, сильный ветер сорвал кровлю со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе по адресу ул. Киевская, 150. Металлочерепица с деревянными перекрытиями приземлилась на припаркованные рядом автомобили. Спасателям пришлось разбирать завалы и вызволять 9 авто.

На переулке Элеваторный порывом ветра снесло крышу со здания складов на остановку общественного транспорта и проезжую часть. К счастью, никто не пострадал.

В Гурзуфе крыша частного трехэтажного дома съехала на бок и уперлась в кипарисы. В доме никто не проживает, пострадавших нет.

В Ялте дерево упало на троллейбусные линии. Обошлось без пострадавших.

Сложные погодные условия сохранятся в Крыму и сегодня. Юго-западный ветер стихнет ближе к вечеру.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU