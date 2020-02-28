В Феодосии мужчина угрожал охраннику супермаркета ножом

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:08:41+03:00

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В Феодосии посетитель супермаркета угрожал охраннику ножом. 32-летнего дебошира задержал наряд Росгвардии и передал его в отдел полиции.

По информации пресс-службы Росгвардии по Крыму, патрульный наряд получил информацию о конфликте в супермаркете между охранником и покупателем, которого заподозрили в краже товаров.

- Росгвардейцы выяснили, что в ответ на требование охранника пройти в специальное помещение для досмотра, его оппонент вынул из кармана похожий на нож предмет и попытался на него напасть, - уточнили в пресс-службе.

Нападавшего задержали, передали полицейским, ведется разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU