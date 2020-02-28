В Крыму непогода: на Ай-Петри метет поземка, а на набережной Ялты хозяйничает шторм

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:30:27+03:00

В соцсети появились видео о ненастье на полуострове [видео]

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Под занавес февраля на Крымском полуострове испортилась погода. Матушка-природа расщедрилась на мощные ветра. Не забыла она и про осадки: дожди и снега.

Не обошло ненастье и Южный берег Крыма.

Крым 2020: На Ай-Петри 28 февраля метет поземка.Видео: Андрей Бачурин/VK Крым: На Ай-Петри 28 февраля метет поземка

- 28 февраля, а на Ай-Петри хозяйничает зимушка-зима, - таким постом прокомментировал автор свое видео, которое разместил в соцсети.

На плато, где находится станция канатной дороги, нет и намека, что вот-вот наступит календарная весна: снег, поземка и освежающий ветер.

Крым 2020: В Ялте февральский шторм.Видео: Андрей Бачурин/VK

Внизу, в самой Ялте, погодка тоже не сахар. Снега, судя по второму видео этого же автора, нет, но зато вовсю резвится Черное море - набережную то и дело захлестывают штормовые волны.

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ИСТОЧНИК KP.RU