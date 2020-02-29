Норвегия отказалась выдать визу крымскому журналисту

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:27:35+03:00

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Корреспонденту "Парламентской газеты" в Крыму, преподавателю Крымского федерального университета Александру Мащенко запретили въезд в Норвегию.

Крымчанина пригласили в Осло 27 марта на конференцию "Крым в геополитической перспективе", которую организовывает ассоциация "Народная дипломатия Норвегии". Несмотря на официальное приглашение от организаторов, в посольстве страны отказались принять документы на визу.

- В моем российском «загране» стоят штампы -перечислю по алфавиту, чтобы никого не обидеть - Аргентины, Бразилии, Иордании, Китая, Кубы, Филиппин. Ни у одной из этих стран к моим документам не было никаких претензий, а вот в Европейском союзе их посчитали недействительными, - написал Александр Мащенко на своей странице в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU