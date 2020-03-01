В Алуште полиция поймала трех наркосбытчиков

1 Март 2020 2020-03-01T12:33:35+03:00

Все отправились под арест

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В Алуште поймали трех наркосбытчиков, все они уже были судимы.

Преступников нашли во время оперативно-профилактических мероприятий. У них изъяли синтетические наркотики - производные N-метилэфедрона, так называемую «соль».

- В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств), в отношении третьего фигуранта - по п.«б» ч.3 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Все подозреваемые ждут суда под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU