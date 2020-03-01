В Алуште полиция поймала трех наркосбытчиков
В Алуште поймали трех наркосбытчиков, все они уже были судимы.
Преступников нашли во время оперативно-профилактических мероприятий. У них изъяли синтетические наркотики - производные N-метилэфедрона, так называемую «соль».
- В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств), в отношении третьего фигуранта - по п.«б» ч.3 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Все подозреваемые ждут суда под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU