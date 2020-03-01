«Пепел летел аж до центра»: В Феодосии горели заросли камышей
На окраине Феодосии в последний день февраля произошел серьезный пожар: загорелись заросли камышей. К счастью, о пострадавших не сообщается, но ветер принес дым аж в центр города, переполошив местных жителей.
- Пепел от Крымского рынка и до центра летел, мы шли сегодня и все гадали, где это пожар... - пишет в соцсетях феодосиец Игорь Смирнов.
В Феодосии горят камыши. Фото: Lepich Lepikovich / Подслушано Феодосия / ВКонтакте
- Вышла из дома на Назарова, вижу: пепел, решила, что сосед что-то жег. И пока шла до Морсада, все кусочки пепла, тут уж я поняла, что это Камыши. Бедные люди, что рядом живут! - сокрушается Наталья Берлина.
Жители Феодосии сообщают, что пожарные боролись с огнем до позднего вечера 29 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU