2020-03-01T18:54:28+03:00
Общество

Рожденной в концлагере крымчанке отказывали в социальной помощи

Вмешалась прокуратура
Анастасия ЖУКОВА
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Прокуратура отстаивала права пенсионерки в судеПрокуратура отстаивала права пенсионерки в судеФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Нижнегорском районе 75-летней местной жительнице отказывали в государственной социальной поддержке. Женщина пожаловалась в прокуратуру.

В надзорном ведомстве провели проверку и встали на сторону заявительницы.

- Встановлено, что заявительница рождена в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны и освобождена 9 мая 1945 года, ввиду чего имеет право на получение мер социальной поддержки, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор обратился в суд, чтобы защитить права пенсионерки. Иск удовлетворили полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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