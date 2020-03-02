2020-03-02T13:53:53+03:00
Общество

Сбежавшую из карантина по коронавирусу жительницу Севастополя до сих пор не поймали

Приставы ищут девушку в Южной части России
Анастасия ЖУКОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Севастопольские приставы продолжают поиски девушки, которая сбежала из-под карантина в Севастопольской инфекционной больнице.

- Сегодня продолжаются исполнительные действия. Девушку пока не задержали, - сообщили КП-Крым в управлении Федеральной службы судебных приставов по Севастополю.

Напомним, суд объявил в розыск Екатерину Р. из Севастополя, которая 14 февраля сбежала из инфекционной больницы. После возвращения из Китая ее поместили на карантин. Девушка прошла часть необходимого обследования, но потом решила, что с нее хватит, и покинула больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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