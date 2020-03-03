«Повернул не туда»: В Ялте автобус с украинскими артистами заехал в кипарисы

3 Март 2020 2020-03-03T13:30:22+03:00

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В Ялте на улице Леси Украинки, прямо под городской канатной дорогой, в аварию попал автобус. Очевидец разместил фото с места ДТП в соцсети.

ДТП произошло в Ялте. Фото: Лёша Калина/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Автобус совершил поворот не туда - сквозь кипарисы, в забор железный, - так автор подписал свой снимок.

Пользователи свое мнение высказали в комментариях, причем большая часть, то ли в шутку, то ли всерьез, обвинила во всем навигатор:

«Сто процентов, что ехал по навигатору»; «Навигатор нагло врет - сам не раз в этом убеждался!»; «Хорошо запарковался - другим не мешает!».

Как удалось выяснить КП-Крым, в рейсовом автобусе находились артисты одного из творческих коллективов Украины. Как дорожная авария повлияла на их гастрольный график - неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU