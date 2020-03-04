2020-03-04T13:13:20+03:00
Экономика

Врачи богатеют: Средняя зарплата в Крыму выросла до 32,8 тысячи рублей

Научные сотрудники и врачи получают по 57 тысяч
Анна КИРИЕНКО
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Средняя зарплата в Крыму выросла за год почти на 7%. Фото: facebook/ФНССредняя зарплата в Крыму выросла за год почти на 7%. Фото: facebook/ФНС
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Среднемесячная зарплата в Крыму по итогам 2019 года выросла на 6,8% до 32 842 рублей. Преподаватели высшей категории, научные сотрудники и врачи получают по 55-57 тысяч рублей в месяц.

- По сравнению с этим же периодом предыдущего года размер заработной платы увеличился на 12,1%, - сообщила замруководителя Крымстата Наталья Григорь. - Реальная заработная плата, характеризующая покупательскую способность населения, увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2018 года на 6,8%.

Наиболее высокооплачиваемыми сферами в экономике Крыма остаются финансы и страхование, где средняя зарплата составляет 62 111 рублей, а также строительство - 46 324 рубля. Низкие заработки в сфере услуг - 20 518 рублей в месяц в среднем.

Уровень зарплат отдельным категориям работников науки и медицины, который соизмеряется со средней по региону, в республике составляет 57 861 рубль для научных сотрудников, 56 395 для врачей, 55 372 для преподавателей высшего образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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