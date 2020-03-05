В Судаке найден труп отшельницы, два года прожившей в туристической палатке на мысе Алчак

5 Март 2020 2020-03-05T17:23:10+03:00

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Сегодня утром труп женщины был обнаружен в районе мыса Алчак-Кая. Накануне днем в ущелье была найдена туристическая палатка, похожая на ту, в которой жила отшельница.

В Следственном комитете Крыма оперативно комментировать произошедшее «Комсомолке» не стали. А вот в соцсетях горожане выдвигают свои версии, отмечая, что накануне в ущелье у мыса была найдена палатка отшельницы.

И пока одни выдвигали свои версии, мол, женщина ушла и сама скинула свою палатку, сегодня в группе появился пост, который гласил, что в районе мыса Алчак-Кая был найден труп неизвестной, у Чертового мостика. Пользователи пришли к выводу, что это отшельница, живущая в палатке:

- Был обнаружен труп одинокой женщины, проживавшей в палатке у мыса Алчак-Кая, ранее в публикациях в группе «Подслушано Судак» о ней были репортажи. Ведется следствие, устанавливаются причины трагедии.

Ранее женщина рассказывала, что добровольно ушла «от мира сего». Якобы до этого она хотела стать монахиней, но ее не приняли. Тогда она и поселилась на Алчаке. В своей палатке женщина прожила два года. Подрабатывала за еду на местном кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU