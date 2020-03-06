В Белогорском районе Крыма пропавшую девочку нашли на виноградниках в компании мужчины

6 Март 2020 2020-03-06T13:33:43+03:00

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В Белогорском районе Крыма пропавшую 14-летнюю девочку нашли ночью на старых виноградниках в компании мужчины. Мать подростка написала заявление о попытке изнасилования ребенка.

Как стало известно КП-Крым из компетентных источников, поздно вечером 29 февраля о пропаже ребенка сообщили его родители. Девочка не пришла домой, и ее местонахождение было неизвестно. Поиски в окрестностях села, где проживает семья пропавшей, уже через полчаса дали результат — ребенка обнаружили на старых виноградниках в компании мужчины.

- Он представился, сказал, что ему 24 года, даже дал номер телефона, - уточнил источник. - Но когда девочка рассказала, что ее пытались изнасиловать, внезапно исчез.

Мать девочки подала заявление в полицию. Мужчину разыскивают. Его телефон отключен.

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ИСТОЧНИК KP.RU