2020-03-06T13:33:43+03:00
Происшествия

В Белогорском районе Крыма пропавшую девочку нашли на виноградниках в компании мужчины

Взрослым она сообщила о попытке изнасилования
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Подросток сообщила о попытке изнасилованияПодросток сообщила о попытке изнасилованияФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Белогорском районе Крыма пропавшую 14-летнюю девочку нашли ночью на старых виноградниках в компании мужчины. Мать подростка написала заявление о попытке изнасилования ребенка.

Как стало известно КП-Крым из компетентных источников, поздно вечером 29 февраля о пропаже ребенка сообщили его родители. Девочка не пришла домой, и ее местонахождение было неизвестно. Поиски в окрестностях села, где проживает семья пропавшей, уже через полчаса дали результат — ребенка обнаружили на старых виноградниках в компании мужчины.

- Он представился, сказал, что ему 24 года, даже дал номер телефона, - уточнил источник. - Но когда девочка рассказала, что ее пытались изнасиловать, внезапно исчез.

Мать девочки подала заявление в полицию. Мужчину разыскивают. Его телефон отключен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 9 тысяч литров пива не пустили в Крым на праздники
В Белогорском районе Крыма пропавшую девочку нашли на виноградниках в компании мужчины
Для профилактики коронавируса автостанции Крыма дезинфицируют ежедневно
Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года
В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах
Погода в Крыму на 6 марта: юго-западный ветер и до +20
В Симферополе и Севастополе 6 марта частично отключат электричество
Каждому второму бизнесмену из Крыма отказывают в кредитах
Власти Симферополя потратят 1,3 миллиона рублей на противогазы
В Судаке найден труп отшельницы, два года прожившей в туристической палатке на мысе Алчак
Врио главы Минпрома Крыма стала Елена Элекчян
Новый законопроект упростит госзакупки для Крыма и Севастополя
Из-за теплой погоды дорогу на Ай-Петри может уничтожить оползень
Главу «Свидетелей Иеговы»* из Джанкоя отправили в колонию на 6 лет
В Симферополе побит 95-летний температурный рекорд
У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
В Симферополе появится парк «Патриот»
Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку
Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак
Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду
В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom
Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет
Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной