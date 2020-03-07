Между Керчью и Анапой начинают курсировать поезда
Несколько дней тому назад начали продавать билеты на рельсовые автобусы (РА-2), которые будут курсировать по Крымскому мосту и свяжут Крымский полуостров и материковую часть России, а точнее Керчь и Анапу.
Первый состав по этому маршруту отправится в путь 7 марта в 14.38. Весь маршрут займет 2 часа. Стоимость билета до конечной станции – 439 рублей.
- Ежедневные перевозки на линии через Крымский мост с остановкой на станции Тамань-Пассажирская будет выполнять Южная пригородная пассажирская компания, - сообщили в пресс-службе это компании. - В расписании – 3 рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по 2 рейса.
Проездные документы можно приобрести в железнодорожных кассах и в интернете - на сайте перевозчика ug-ppk.ru
Эксперты полагают, что поезда-автобусы помогут разгрузить дороги от транспорта, избавив автомобилистов от пробок в курортный сезон.
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ИСТОЧНИК KP.RU