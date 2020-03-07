Между Керчью и Анапой начинают курсировать поезда

7 Март 2020 2020-03-07T13:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней тому назад начали продавать билеты на рельсовые автобусы (РА-2), которые будут курсировать по Крымскому мосту и свяжут Крымский полуостров и материковую часть России, а точнее Керчь и Анапу.

Первый состав по этому маршруту отправится в путь 7 марта в 14.38. Весь маршрут займет 2 часа. Стоимость билета до конечной станции – 439 рублей.

- Ежедневные перевозки на линии через Крымский мост с остановкой на станции Тамань-Пассажирская будет выполнять Южная пригородная пассажирская компания, - сообщили в пресс-службе это компании. - В расписании – 3 рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по 2 рейса.

Проездные документы можно приобрести в железнодорожных кассах и в интернете - на сайте перевозчика ug-ppk.ru

Эксперты полагают, что поезда-автобусы помогут разгрузить дороги от транспорта, избавив автомобилистов от пробок в курортный сезон.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU