2020-03-08T17:17:12+03:00
Общество

В Севастополе 8 марта на дежурство вышли байкеры-спасатели

Сотрудники МЧС патрулируют город в круглосуточном режиме [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Мотоциклисты несут дежурство 24 часа в сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. СевастопольМотоциклисты несут дежурство 24 часа в сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополь
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В центре Севастополя 8 марта на площади Нахимова проходят праздничные народные гуляния. Безопасность праздника обеспечивает не только полиция, но и сотрудники чрезвычайного ведомства, в том числе и пожарные мотоциклисты МЧС России.

Техника оснащена ранцевой установкой пожаротушения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополь

Техника оснащена ранцевой установкой пожаротушения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополь

Байкерам-спасателям четко определены задачи: обеспечение безопасности на празднике, если возникнет нужда, то выезд на место происшествия (в том числе ДТП), тушение возгораний до прибытия пожарных машин.

Патрулирование города будет вестись в круглосуточном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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