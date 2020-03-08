В Севастополе 8 марта на дежурство вышли байкеры-спасатели
В центре Севастополя 8 марта на площади Нахимова проходят праздничные народные гуляния. Безопасность праздника обеспечивает не только полиция, но и сотрудники чрезвычайного ведомства, в том числе и пожарные мотоциклисты МЧС России.
Техника оснащена ранцевой установкой пожаротушения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополь
Байкерам-спасателям четко определены задачи: обеспечение безопасности на празднике, если возникнет нужда, то выезд на место происшествия (в том числе ДТП), тушение возгораний до прибытия пожарных машин.
Патрулирование города будет вестись в круглосуточном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU