В Севастополе капитально отремонтируют Комсомольский парк за 102 миллиона
В Севастополе капитально отремонтируют Детский парк имени Марии Байды (Комсомольский парк). К работам приступят уже 2020 году.
Как следует из приказа департамента городского хозяйства Севастополя, на работы выделят более 102 миллионов рублей, пишет ForPost.
Проект реконструкции парка разрабатывали еще в 2018 году, но тогда общественность его не одобрила. По какому проекту будут проводить капремонт сейчас, пока не известно.
Сейчас парк в запустении и вместо места отдыха для семей с детьми стал ночлежкой для бомжей.
Кроме капремонта Детского парка, в 2020 году планируется начать ремонт еще нескольких скверов и парков: на набережной Парка Победы, на улице Николая Музыки, скверов Севастопольских курсантов и 60-летия Октябрьской революции, а также площади перед ДКР.
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ИСТОЧНИК KP.RU