В Севастополе капитально отремонтируют Комсомольский парк за 102 миллиона

9 Март 2020 2020-03-09T08:34:43+03:00

К работам приступят уже в этом году

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В Севастополе капитально отремонтируют Детский парк имени Марии Байды (Комсомольский парк). К работам приступят уже 2020 году.

Как следует из приказа департамента городского хозяйства Севастополя, на работы выделят более 102 миллионов рублей, пишет ForPost.

Проект реконструкции парка разрабатывали еще в 2018 году, но тогда общественность его не одобрила. По какому проекту будут проводить капремонт сейчас, пока не известно.

Сейчас парк в запустении и вместо места отдыха для семей с детьми стал ночлежкой для бомжей.

Кроме капремонта Детского парка, в 2020 году планируется начать ремонт еще нескольких скверов и парков: на набережной Парка Победы, на улице Николая Музыки, скверов Севастопольских курсантов и 60-летия Октябрьской революции, а также площади перед ДКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU