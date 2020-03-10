2020-03-10T15:39:22+03:00
Происшествия

В Бахчисарае водители едва не раздавили уснувшего на дороге человека

Очевидцы утверждают, что мужчина был в стельку пьян [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VKФото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK
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Три дня выходных не всем пошли на пользу. В Бахчисарае чудом удалось избежать трагедии: глазастые водители сумели разглядеть в темноте человека, который лежал прямо на трассе.

В соцсети появилось видео, как двое мужчин волокут под ручки человека, который не в состоянии стоять на ногах.

- Пьяненький в Бахчисарае выполз на дорогу и лег спать, - сообщает автор видео. - Пришлось его в кустики оттащить от греха подальше.

Да, повезло мужчине, а ведь мог запросто попасть под колеса.

Пользователи соцсети высказали свое мнение в комментариях: «Так ласково о пьяненьком еще никто не писал. Автору - респект»; «Асфальт теплый, вот он и выполз погреться»; «Видео, как будто со съемок какого-то боевика: раненного героя уносят с поля боя»; « Шутки плохи - наш знакомый так переехал человека, чуть не посадили».

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Пьяненький выполз на дорогу и уснул : Крымские водители вовремя заметили препятствие и оттащили с трассы.Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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