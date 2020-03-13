2020-03-13T18:56:02+03:00
Общество

В Евпатории закупят новые трамваи за 1 миллиард рублей

Они выйдут на маршруты в этом году
Надежда ДАЦЮК
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Первый новый трамвай в Евпатории презентовали 13 мартаПервый новый трамвай в Евпатории презентовали 13 мартаФото: София ЯКУБОВА
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В Евпатории будут ездить новые узкоколейные трамваи производства «Уралвагонзавода». Их закупят и запустят на новые маршруты уже в этом году.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на покупку понадобится около 1 миллиарда рублей.

- Такой трамвай стоит от 28 до 30 миллионов рублей. Нам нужно около 1 миллиарда рублей на обновление подвижного состава, - сказал Аксенов.

При этом гендиректор «Уралвагонзавода» сказал, что в этом году предприятие представит полуострову 27 трамваев.

Напомним, что в Крыму всего одна трамвайная линия, ее реконструкция запланирована на 2022 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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