В Ялте по суд отдали нарушителя закона о долевом строительстве

14 Март 2020 2020-03-14T08:16:42+03:00

Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Прокуратура передала в Ялтинский городской суд уголовное дело о незаконном привлечении денежных средств граждан для строительства.

Хозяин строительной компании нарушал законы, которые регулируют строительство недвижимости, связанное с использованием денег граждан для долевого строительства.

- Обвиняемый, не имея опыта участия в строительстве многоквартирных домов в качестве застройщика и разрешения на строительство объекта, три года незаконно привлекал денежные средства граждан для долевого возведения дома в Ялте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Всего обвиняемый причинил дольщикам ущерба более чем на 7 миллионов рублей.

За привлечение средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве в особо крупном размере обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU