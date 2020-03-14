2020-03-14T08:16:42+03:00
Происшествия

В Ялте по суд отдали нарушителя закона о долевом строительстве

Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Уголовное дело передали в суд.Уголовное дело передали в суд.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Прокуратура передала в Ялтинский городской суд уголовное дело о незаконном привлечении денежных средств граждан для строительства.

Хозяин строительной компании нарушал законы, которые регулируют строительство недвижимости, связанное с использованием денег граждан для долевого строительства.

- Обвиняемый, не имея опыта участия в строительстве многоквартирных домов в качестве застройщика и разрешения на строительство объекта, три года незаконно привлекал денежные средства граждан для долевого возведения дома в Ялте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Всего обвиняемый причинил дольщикам ущерба более чем на 7 миллионов рублей.

За привлечение средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве в особо крупном размере обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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