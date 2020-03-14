2020-03-14T10:43:30+03:00
Общество

В Крыму прошел учебный морской бой

Боевые навыки оттачивали экипажи отряда кораблей Черноморского флота
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
В учениях принял участие экипаж патрульного корабля «Василий Быков». Фото: mil.ruВ учениях принял участие экипаж патрульного корабля «Василий Быков». Фото: mil.ru
Изменить размер текста:

В акватории Черного моря корабельная ударная группа - малый ракетный корабль «Ингушетия», патрульный корабль «Василий Быков» и сторожевой корабль «Пытливый», провела ракетные и артиллерийские стрельбы.

Легенда учений была следующая: отряд кораблей «противника» хочет нанести массированный ракетный удар по объектам Черноморского флота.

- На первом этапе экипаж мрк «Ингушетия» по данным от самолета-разведчика Су-24МР применил по главному кораблю «противника» - носителю крылатых ракет, высокоточный ракетный комплекс «Калибр-НК», - сообщили в пресс-службе Черноморского флота. - Пуски ракет были выполнены электронным способом по имитируемой цели.

На втором этапе оставшиеся «вражеские» корабли уничтожила артиллерия патрульного корабля «Василий Быков» и сторожевого корабля «Пытливый»: моряки-черноморцы провели артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням.

В заключении экипажи кораблей занялись гранатометанием, чтобы защитить от подводных «диверсантов» корабли, стоящие на незащищенном рейде.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму прошел учебный морской бой
В Ялте по суд отдали нарушителя закона о долевом строительстве
Погода в Крыму на 14 марта: переменная облачность и тепло до +15
В Евпатории закупят новые трамваи за 1 миллиард рублей
Эксперт оценил попытку Киева на законодательном уровне запретить поставки воды в Крым
Три человека пострадали в ДТП на «Тавриде»
На выходных в Крыму похолодает из-за арктического воздуха
Половина всех товаров, которые экспортирует Крым, идут на Украину
Супруги из Симферополя приютили бомжа, а потом ревнивый муж убил его
Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса
«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка
Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым
Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица
Автослесарь симферопольского СТО угнал авто клиента и попал в аварию
В Симферополе пройдет ярмарка гробов, венков и памятников
В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок
Задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца
Депутаты из Горсовета Керчи привезли продукты в «Красный крест»
Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло
Пародия на Жириновского: В Госсовете посмеялись над депутатом, который выступил в стиле лидера ЛДПР
Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи
В Симферополе и Севастополе 13 марта частично отключат электричество
Крымчане впервые смогут высказать свое мнение о Конституции России
Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители
На окраине Симферополя высадят новый парк
Ушел в отставку первый замглавы Мининформа Крыма
Крыму выделят 7 миллиардов на новые поезда и ремонт многоэтажек