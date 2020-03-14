В Крыму прошел учебный морской бой

14 Март 2020 2020-03-14T10:43:30+03:00

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В акватории Черного моря корабельная ударная группа - малый ракетный корабль «Ингушетия», патрульный корабль «Василий Быков» и сторожевой корабль «Пытливый», провела ракетные и артиллерийские стрельбы.

Легенда учений была следующая: отряд кораблей «противника» хочет нанести массированный ракетный удар по объектам Черноморского флота.

- На первом этапе экипаж мрк «Ингушетия» по данным от самолета-разведчика Су-24МР применил по главному кораблю «противника» - носителю крылатых ракет, высокоточный ракетный комплекс «Калибр-НК», - сообщили в пресс-службе Черноморского флота. - Пуски ракет были выполнены электронным способом по имитируемой цели.

На втором этапе оставшиеся «вражеские» корабли уничтожила артиллерия патрульного корабля «Василий Быков» и сторожевого корабля «Пытливый»: моряки-черноморцы провели артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням.

В заключении экипажи кораблей занялись гранатометанием, чтобы защитить от подводных «диверсантов» корабли, стоящие на незащищенном рейде.

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ИСТОЧНИК KP.RU