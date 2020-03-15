Под Феодосией Lada Priora врезалась в дерево

15 Март 2020 2020-03-15T15:10:25+03:00

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Под Феодосией в поселке Краснокаменка Lada Priora врезалась в дерево. Водитель оказался заблокированным в собственном автомобиле. Об этом сообщили в МЧС России по Крыму.

Спасатели по прибытию на место аварии установили, что водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с деревом. Сотрудники МЧС деблокировали водителя легкового авто, а также обеспечили пожарную безопасность.

В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными во время вождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU