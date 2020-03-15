Старым улицам Ялты хотят вернуть исторические названия

15 Март 2020 2020-03-15T20:06:34+03:00

Кроме того, в курортном городе планируют установить памятник белогвардейцам

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Ялту планируют превратить в международный центр культуры. Как сообщил глава администрации города Иван Имгрунт, будет создан музей имени В.И. Вернадского, ежегодный форум в честь Ялтинской конференции 1945 года.

Помимо этого, планируется запустить фестиваль «Золотой лев», разработать дизайн-код Ялты, внедрить единую систему транспортной навигации города и начать работу по возвращению исторических названий улицам старого города.

Также Имгрунт рассказал, что принято решение о закладке камней в основание храма Примирения и Центра духовного наследия. А еще - предстоит выбрать место, где установят памятник 100-летию "Белого исхода".

- Конечно, на фоне того безобразия, которое есть сегодня и связано с санитарным состоянием города, с убогими заборами, которые коробят, все эти проекты и идеи воспринимаются тяжело, - отметил Имгрунт.

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ИСТОЧНИК KP.RU