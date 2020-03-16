Аксенов: Крымский референдум - эталон демократии

16 Март 2020 2020-03-16T11:02:10+03:00

Шесть лет назад жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал крымский референдум 2014 года эталонным образцом прямой демократии.

- Шесть лет назад крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что главное оружие жителей полуострова - единство, любовь к свободе и стремление сохранить мир на крымской земле.

- События Крымской весны ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими целями и ценностями. Что против такого народного движения к правде и справедливости бессильны любые политические технологии, основанные на лжи, обмане, запугивании и власти денег, любые санкции и блокады, - заключил Аксенов.

Напомним, 16 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме, где ставился вопрос о статусе полуострова.

В Республике Крым за вхождение в состав РФ проголосовали 96,77 % избирателей, в Севастополе - 95,6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU