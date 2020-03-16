Среда будет выходным днем для жителей всего Крыма
В честь шестой годовщины воссоединения Крым с Россией, жители полуострова получат выходной - 18 марта. Среда будет не рабочим днем по решению властей.
27 февраля 2015 года крымский парламент внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», объявив День воссоединения Крыма с Россией официальным праздником и выходным.
Крым вошел в состав РФ после референдума в 2014 году. Тогда подавляющее большинство избирателей высказались за воссоединение с РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU