Среда будет выходным днем для жителей всего Крыма

16 Март 2020 2020-03-16T12:45:00+03:00

18 марта жители полуострова будут отмечать шестую годовщину воссоединения с РФ

Изменить размер текста: A A

В честь шестой годовщины воссоединения Крым с Россией, жители полуострова получат выходной - 18 марта. Среда будет не рабочим днем по решению властей.

27 февраля 2015 года крымский парламент внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», объявив День воссоединения Крыма с Россией официальным праздником и выходным.

Крым вошел в состав РФ после референдума в 2014 году. Тогда подавляющее большинство избирателей высказались за воссоединение с РФ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU