2020-03-16T13:32:38+03:00
Общество

Поклонская не приехала в Крым поздравлять прокуроров из-за коронавируса

Депутат выразила благодарность бывшим коллегам в соцсетях
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поздравила жителей Крыма с шестой годовщиной проведения Общекрымского референдума. Она сообщила, что хотела бы приехать на полуостров, чтобы лично поздравить сотрудников прокуратуры, но планам помешал коронавирус.

- Сегодня в Государственном Совете Республики Крым проходит торжественное заседание, в ходе которого будут награждены несколько сотрудников прокуратуры. К сожалению, я не смогла приехать из-за ситуации с коронавирусом, - написала Поклонская в соцсетях.

Депутат обратилась к прокурорской команде Крыма:

- Ребята, вы лучшие! Сегодня мало кто смог бы повторить то, что сделали мы!

Напомним, 16 марта власти Крыма обратились к федеральным органам власти с просьбой временно закрыть пункты пропуска на границе с Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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