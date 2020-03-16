Поклонская не приехала в Крым поздравлять прокуроров из-за коронавируса
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поздравила жителей Крыма с шестой годовщиной проведения Общекрымского референдума. Она сообщила, что хотела бы приехать на полуостров, чтобы лично поздравить сотрудников прокуратуры, но планам помешал коронавирус.
- Сегодня в Государственном Совете Республики Крым проходит торжественное заседание, в ходе которого будут награждены несколько сотрудников прокуратуры. К сожалению, я не смогла приехать из-за ситуации с коронавирусом, - написала Поклонская в соцсетях.
Депутат обратилась к прокурорской команде Крыма:
- Ребята, вы лучшие! Сегодня мало кто смог бы повторить то, что сделали мы!
Напомним, 16 марта власти Крыма обратились к федеральным органам власти с просьбой временно закрыть пункты пропуска на границе с Украиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU