Из-за коронавируса перенесли турнир по борьбе на кубок главы Крыма
Из-за угрозы коронавируса в Крыму перенесли на неопределенный срок ежегодный Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы от главы РК.
Соревнования должны были пройти 20-22 марта, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Крыма.
- Мы не можем рисковать здоровьем спортсменов и зрителей, поэтому Кубок главы Крыма - один из самых популярных и значимых для республики борцовских турниров - перенесен на неопределенное время, - сообщает президент Федерации спортивной борьбы РК Джемал Джангобегов.
Новые сроки проведения турнира пока не называют. Соревнования проведут после того, как обстановка нормализуется.
В этом году турнир должен был пройти пятый раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU