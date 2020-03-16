2020-03-16T16:58:46+03:00
Общество

Из-за коронавируса перенесли турнир по борьбе на кубок главы Крыма

Соревнования должны были пройти 20-22 марта
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба ФСБ РКФото: пресс-служба ФСБ РК
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Из-за угрозы коронавируса в Крыму перенесли на неопределенный срок ежегодный Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы от главы РК.

Соревнования должны были пройти 20-22 марта, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Крыма.

- Мы не можем рисковать здоровьем спортсменов и зрителей, поэтому Кубок главы Крыма - один из самых популярных и значимых для республики борцовских турниров - перенесен на неопределенное время, - сообщает президент Федерации спортивной борьбы РК Джемал Джангобегов.

Новые сроки проведения турнира пока не называют. Соревнования проведут после того, как обстановка нормализуется.

В этом году турнир должен был пройти пятый раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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