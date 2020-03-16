2020-03-16T16:59:05+03:00
Общество

В одной из школ Крыма два класса перевели на дистанционное обучение

При этом на карантин закрыто всего две школы на всем полуострове
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
На карантин закрыто 38 классов по всему Крыму.На карантин закрыто 38 классов по всему Крыму.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Сегодня в Крыму нет необходимости переводить учебные заведения на дистанционный режим работы, когда учащиеся получают образование на дому. При этом в одной из школ Кировского района Крыма 2 старших класса переведены на дистанционный режим обучения.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местного Минобразования, учебные заведения закрывают на карантин в том случае, если заболевает 20% учащихся. Пока на карантин закрыто всего 2 школы на всем полуострове.

Однако на карантин могут закрывать отдельные классы. Так, в 23 школах республики на карантин закрыто 38 классов.

- Ситуация с заболеваемость ОРВИ в детских садах, школах, техникумах, училищах и Крымском инженерно-педагогическом университете находится под контролем. Уровень заболеваемости не превышает нормы. Паниковать не стоит, - заверили «Комсомолку» в Минобразования РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Симферополя 18 марта ограничат движение транспорта
Во вторник школьников и студентов Севастополя могут отправить по домам
Жители Щелкино своими силами ремонтируют ротонду, ставшую символом города
В Керчи начали строить пассажирский паром для Дальнего Востока за три миллиарда рублей
Путевки в детские лагеря Крыма раскуплены. Отказов нет
В Симферополе и Севастополе 17 марта частично отключат электричество
Коронавирус и дорогой доллар не мешают россиянам ехать на отдых в Крым
В одной из школ Крыма два класса перевели на дистанционное обучение
Из-за коронавируса перенесли турнир по борьбе на кубок главы Крыма
Крымский филиал Университета правосудия перешел на дистанционное обучение
На трассе Симферополь-Феодосия произошло смертельное ДТП
Гагаринскому парку Симферополя вернули украденные можжевельники
Поклонская не приехала в Крым поздравлять прокуроров из-за коронавируса
В новом терминале аэропорта Симферополя приняли десятимиллионного пассажира
Среда будет выходным днем для жителей всего Крыма