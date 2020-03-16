В одной из школ Крыма два класса перевели на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T16:59:05+03:00

На карантин закрыто 38 классов по всему Крыму. Фото: Анастасия ЖУКОВА

При этом на карантин закрыто всего две школы на всем полуострове

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Сегодня в Крыму нет необходимости переводить учебные заведения на дистанционный режим работы, когда учащиеся получают образование на дому. При этом в одной из школ Кировского района Крыма 2 старших класса переведены на дистанционный режим обучения.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местного Минобразования, учебные заведения закрывают на карантин в том случае, если заболевает 20% учащихся. Пока на карантин закрыто всего 2 школы на всем полуострове.

Однако на карантин могут закрывать отдельные классы. Так, в 23 школах республики на карантин закрыто 38 классов.

- Ситуация с заболеваемость ОРВИ в детских садах, школах, техникумах, училищах и Крымском инженерно-педагогическом университете находится под контролем. Уровень заболеваемости не превышает нормы. Паниковать не стоит, - заверили «Комсомолку» в Минобразования РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU