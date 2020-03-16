Коронавирус и дорогой доллар не мешают россиянам ехать на отдых в Крым

16 Март 2020 2020-03-16T17:06:24+03:00

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Несмотря на распространение коронавируса и неустойчивость мировых валют, бронирование туров в Крым выросло на 10-15%. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, сегодня идет активное бронирование номеров в отелях и гостиницах - вплоть до октября. За ситуацией в профильном ведомстве наблюдают ежедневно, связываясь напрямую с отельерами и туроператорами.

В регионе отдыхающих ждут: отели, музеи, объекты турпоказа, рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура пока работают без ограничений, передает пресс-служба Минкурортов РК. - Главное - это наша готовность с точки зрения качества приема туристов, доработать все моменты, связанные с сервисом, мы сейчас на это настроены, - заявил министр. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU