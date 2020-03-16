В Керчи начали строить пассажирский паром для Дальнего Востока за три миллиарда рублей

16 Март 2020 2020-03-16T18:02:43+03:00

Паром для ДФО должен быть построен к концу 2021 года. Фото: korabli.eu

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В Керчи начали строить паром, который свяжет населенные пункты Камчатки, Сахалина и Приморья. Судно строят по поручению президента РФ Владимира Путина за федеральные деньги - 3,1 миллиард рублей по проекту CNF 22.

Заказ на производство судна получило акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».

Согласно проекту, длина парома составит 120 метров, ширина - 18 метров, а пассажировместимость - 150 человек. Судно также сможет перевозить 78 единиц легкового транспорта.

16 марта на киле будущего парома установили памятную табличку, передает «Крым24». Участие в закладке памятной таблички по случаю начала строительства приняли генеральный директор судостроительного завода им. Бориса Бутомы Игорь Обрубов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, а также заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Паром планируют достроить к концу 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU