В Керчи начали строить пассажирский паром для Дальнего Востока за три миллиарда рублей
В Керчи начали строить паром, который свяжет населенные пункты Камчатки, Сахалина и Приморья. Судно строят по поручению президента РФ Владимира Путина за федеральные деньги - 3,1 миллиард рублей по проекту CNF 22.
Заказ на производство судна получило акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».
Согласно проекту, длина парома составит 120 метров, ширина - 18 метров, а пассажировместимость - 150 человек. Судно также сможет перевозить 78 единиц легкового транспорта.
16 марта на киле будущего парома установили памятную табличку, передает «Крым24». Участие в закладке памятной таблички по случаю начала строительства приняли генеральный директор судостроительного завода им. Бориса Бутомы Игорь Обрубов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, а также заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.
Паром планируют достроить к концу 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU