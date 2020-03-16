Жители Щелкино своими силами ремонтируют ротонду, ставшую символом города

16 Март 2020 2020-03-16T18:05:31+03:00

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В городе Щелкино (Ленинский район) местные жители самостоятельно решили отремонтировать ротонду на мысе Черепаха, которая стала символом города.

В последнее время ротонда начала разрушаться, этому поспособствовали вандалы и нерадивые туристы, оставлявшие мусор и нецензурные надписи, царапины.

- Ведем реставрацию силами жителей и при поддержке отдыхающих. Продолжим работы, и к сезону ротонда снова станет любимым местом фотографов! - приводит слова инициаторов ремонта Крымское информационное агентство.

Фото: КИА / Соцсети

Беседку построили в 1972 году. В народе ей приписали имя Валентины Терешковой - первой женщины-космонавта. Легенда гласит, что Терешкова якобы любила там отдыхать.

В 2009 году по неизвестным причинам ротонда разрушилась, и в конце 2010 ее восстановили - по сути, на месте старой беседки возвели новую: формы ротонды повторили, однако выстроили ее уже не из кирпича, а из железобетона.

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ИСТОЧНИК KP.RU