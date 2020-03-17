Где в Крыму работают видеофиксаторы «Паркон»: Список адресов

17 Март 2020 2020-03-17T10:00:43+03:00

Штрафовать будут за парковку в неположенных местах Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Крымская Госавтоинспекция обнародовала список адресов, где установлены мобильные аппаратно-программные комплексы «Паркон», которые фиксируют нарушения правил остановки и стоянки автомобилей.

Комплексы работают в 11 городах - Симферополе, Саках, Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке, Бахчисарае, Феодосии, Алуште, Джанкое и Армянске.

Больше всего «Парконов» традиционно в Алуште (49 адресов) и Ялте (46 адресов). Именно там, на узких улочках южнобережных городов, чаще всего нарушают правила парковки. На втором месте - крымская столица Симферополь (31 адрес) и курортная Евпатория (33 адреса).

С адресами установки «Паркона» можно ознакомиться на сайте МВД.

«Парконы» будут работать по этим адресам с 16 по 22 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU