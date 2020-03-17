Шторм разрушил под Алуштой тротуар и подпорную стену

17 Март 2020 2020-03-17T13:37:39+03:00

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В поселке Солнечногорское под Алуштой после шторма разрушен павильон, подпорная стена и покрытие тротуара.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма, повреждения произошли на пляже в районе участка дороги Алушта-Судак-Феодосия.

В ведомстве сообщили, что для безопасности движения пешеходов изменена схема движения и установлены необходимые дорожные знаки.

- После восстановления обрушенной подпорной стенки и покрытия тротуара, временные дорожные знаки будут демонтированы для восстановления нормальных условий движения пешеходов, - сообщили в Минтрансе.

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ИСТОЧНИК KP.RU