Шторм разрушил под Алуштой тротуар и подпорную стену
В поселке Солнечногорское под Алуштой после шторма разрушен павильон, подпорная стена и покрытие тротуара.
Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма, повреждения произошли на пляже в районе участка дороги Алушта-Судак-Феодосия.
В ведомстве сообщили, что для безопасности движения пешеходов изменена схема движения и установлены необходимые дорожные знаки.
- После восстановления обрушенной подпорной стенки и покрытия тротуара, временные дорожные знаки будут демонтированы для восстановления нормальных условий движения пешеходов, - сообщили в Минтрансе.
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ИСТОЧНИК KP.RU