Что подорожает из-за падения рубля в Крыму

17 Март 2020 2020-03-17T17:44:17+03:00

Эксперт рассказал, чего ожидать жителям полуострова в ближайшее время

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Падение рубля может привести к росту цен на бытовую технику, заморские фрукты, одежду, автомобили. Такое мнение высказал ForPost проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

- Если мы говорим об импортных продуктах и тех продуктах, в которых имеются импортные компоненты, сырье, завозимое из-за границы, то понятно, что оно подорожает, - отмечает эксперт. - Но на сегодня такая продукция составляет менее 30% на российском рынке, в Крыму еще меньше.

Экономист призвал не паниковать: инфляция составит не более 5-7% в год, стремительного роста цен однозначно не будет.

Алексей Зубец считает, что в девальвации рубля есть и положительные стороны: это дает возможности для роста производства, в частности, в Крыму.

- В Крыму имеется потенциал, который позволит замещать импортную продукцию собственной, - уверен эксперт.

В свою очередь, в Министерстве промышленной политики Крыма уверяют, что падение рубля не отразится на стоимости основных продуктов питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU