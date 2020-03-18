2020-03-18T12:42:15+03:00
Общество

Под Евпаторией установили мемориальную доску Герою России Константину Сомову

Ее повесили на стене школы №7, выпускником которой был герой
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Константин Юрьевич Сомов, Герой РоссииКонстантин Юрьевич Сомов, Герой России
Изменить размер текста:

В поселке Новоозерное под Евпаторией в канун Дня моряка-подводника открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову. Ее установили на фасаде школы №7. Капитан I ранга Сомов Новоозерскую школу закончил в 1987 году. Далее поступил в высшее военно-морское училище. За годы службы в различных частях Военно-Морского флота Константин Юрьевич получил три Орденами Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и другие награды. Трагически погиб офицер 1 июля 2019 года во время пожара на автономной глубоководной станции АГС-31. 4 июля 2019 года за проявленный героизм Указом Президента капитану I ранга Сомову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельный день рождения: мужчину ждет 5 лет заключения
Под Евпаторией установили мемориальную доску Герою России Константину Сомову
Крымские школьники создали макет нового аэропорта из бисера
Крымские курорты признали самыми популярными среди российских туристов на майские праздники
Погода в Крыму на 18 марта: без осадков и тепло до +9
Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Власти создают оперативный штаб
Аксенов о закрытии границы с Украиной: У жителей Крыма не будет проблем с возвращением на полуостров
В Симферополе прошел автопробег в честь годовщины референдума
Дети в Крыму стали реже болеть туберкулезом
Что подорожает из-за падения рубля в Крыму
Медсестры и врачи Крыма получат право встать в очередь за социальным жильем
Всероссийская акция «Сад памяти» начнется с Крыма
Крымский оператор «Волна мобайл» сделал звонки на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу бесплатными
В Симферополе задержали банду малолетних автоугонщиков
Запасы водохранилищ Симферополя за месяц не изменились
Путин приедет в Крым на торжества по случаю Дня воссоединения с Россией
Запрет массовых мероприятий в Крыму не коснется заезда «Ночных волков»
Ночью 18 марта Крым закроет границу с Украиной
Студенты КУКИиТ продолжают посещать вуз, но в масках
Шторм разрушил под Алуштой тротуар и подпорную стену
У парковок аэропорта Симферополя теперь единый тариф
На два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Крымские учреждения культуры на карантин не закрываются
До конца марта в Крыму будет прохладно
КИПУ тоже перешел на дистанционное обучение