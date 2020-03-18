Под Евпаторией установили мемориальную доску Герою России Константину Сомову

18 Март 2020 2020-03-18T12:42:15+03:00

Ее повесили на стене школы №7, выпускником которой был герой

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В поселке Новоозерное под Евпаторией в канун Дня моряка-подводника открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову. Ее установили на фасаде школы №7. Капитан I ранга Сомов Новоозерскую школу закончил в 1987 году. Далее поступил в высшее военно-морское училище. За годы службы в различных частях Военно-Морского флота Константин Юрьевич получил три Орденами Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и другие награды. Трагически погиб офицер 1 июля 2019 года во время пожара на автономной глубоководной станции АГС-31. 4 июля 2019 года за проявленный героизм Указом Президента капитану I ранга Сомову присвоено звание Героя Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU