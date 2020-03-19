2020-03-19T12:58:58+03:00
Экономика

В Крыму запустили первый участок электросетей с цифровым управлением

Улучшения помогут быстрее находить обрывы на линиях электропередач
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Фото: ГУП РК "Крымэнерго"Фото: ГУП РК "Крымэнерго"
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В селе Штормовое Сакского района 19 марта заработал первый участок электросетей с цифровым управлением. Его создали и запустили в рамках реализации федерального проекта НТИ «Энерджинет» «Цифровой РЭС» под патронам президента РФ.

Проект работает на базе электрических сетей 10-35 кВ ГУП РК «Крымэнерго». Для его запуска потребовалось улучшить ряд объектов.

К примеру, на линиях электропередач установили специальное оборудование, среди которого 17 реклоузеров и 15 неавтоматических делителей.

В первую очередь, оно поможет находить и выделять поврежденные участки сетей.

За счет этих улучшений возрастет надежность электроснабжения и снизится время восстановления работы электросетей при авариях.

На данный момент цифровая точка трансформации «Авангард» питает два населенных пункта Сакского района – села Крыловка и Приветное. Но летом 2020 года к ней подсоединят еще 13. А всего цифровой участок сетей сможет обслужить более 30 тысяч крымчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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