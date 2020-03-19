Крымские власти заказали три миллиона медицинских масок для аптек

19 Март 2020 2020-03-19T15:50:34+03:00

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что не нужно покупать по тысяче изделий в одни руки и создавать дефицит

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Крым закупит три миллиона медицинских масок, которые после поступят в аптеки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Пока что выросли в цене маски, которых нет. Одна маска по 25 рублей. Мы, как и ряд других регионов России, стоим в очереди. Уже заказали 3 миллиона, чтобы их могли продавать в аптеках. Исходим из рекомендаций Роспотребнадзора, что не нужно массово закупать маски, по тысяче штук в одни руки, например, - сообщил глава Крыма.

При этом Сергей Аксенов дал поручение чиновникам в первую очередь обеспечить элементами защиты сотрудников транспортных мероприятий и других лиц, которые обязаны находиться на работе в масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU