2020-03-19T15:50:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымские власти заказали три миллиона медицинских масок для аптек

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что не нужно покупать по тысяче изделий в одни руки и создавать дефицит
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Крым закупит три миллиона медицинских масок, которые после поступят в аптеки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Пока что выросли в цене маски, которых нет. Одна маска по 25 рублей. Мы, как и ряд других регионов России, стоим в очереди. Уже заказали 3 миллиона, чтобы их могли продавать в аптеках. Исходим из рекомендаций Роспотребнадзора, что не нужно массово закупать маски, по тысяче штук в одни руки, например, - сообщил глава Крыма.

При этом Сергей Аксенов дал поручение чиновникам в первую очередь обеспечить элементами защиты сотрудников транспортных мероприятий и других лиц, которые обязаны находиться на работе в масках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки на границе Крыма с Украиной в 5,5 раз сократился поток людей
Крымский мост может стать причиной появления в республике коронавируса
Крымские власти заказали три миллиона медицинских масок для аптек
Аксенов пригрозил предпринимателям наказанием за спекуляции на коронавирусной панике
Сын Владимира Высоцкого приехал в Керчь на высадку деревьев
Спрос на крупы, консервы и макароны в Крыму вырос на 20-50%
Все виды общественного транспорта в Крыму ежедневно обрабатывают от вирусов
Власти Крыма рекомендовали отменить массовые экскурсии для школьников на весенних каникулах
Аксенов рассказал Путину, какие меры предпринимают в Крыму против коронавируса
Пьяный уголовник из Керчи изнасиловал и ограбил подростка
Около 300 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
В крымских торговых сетях нет дефицита продуктов
В Крыму запустили первый участок электросетей с цифровым управлением
В Крыму перед туристическим сезоном усилят меры безопасности из-за коронавируса
Крымчан по осени считают: Как пройдет перепись населения-2020
В Симферополе снесут около 300 незаконных гаражей
Крымских школьников переведут на дистанционное обучение