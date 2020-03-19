Крымский мост может стать причиной появления в республике коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T15:56:23+03:00

В аэропорту и на границе организовано обследование граждан

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Крымский мост – ахиллесова пята республики в плане недопущения распространения на полуострове коронавируса, считает глава региона Сергей Аксенов.

Во время заседания ежедневного оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса Аксенов пояснил, что на границе Крыма и Украины, а также в аэропорту Симферополя ведется осмотр прибывающих на полуостров граждан, однако на Крымском мосту организовать проверку состояния здоровья пребывающих – невозможно.

- У нас самая такая проблема, с точки зрения противоэпидемиологической ситуации, – это Крымский мост, - сказал глава республики.

Однако, как заверила Елена Романовская, зампредседателя правительства РК, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края установлены посты, на которых проводят обследование. Правда, исключительно пассажиров рейсовых автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU