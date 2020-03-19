2020-03-19T19:15:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за угрозы коронавируса лайнер «Князь Владимир» отказался покидать порт

За купленные на судно путевки туристам вернут деньги
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Компания «Черноморские круизы» отменила сразу несколько турне на лайнере «Князь Владимир». Произошло это из-за режима повышенной готовности по коронавирусу, который ввели в Краснодарском крае.

Как сообщили в пресс-службе компании, пять отмененных рейсов были запланированы на март и апрель.

Туристам, купившим билеты, предложили несколько вариантов компенсаций: либо перенести дату круиза с сохранением условий бронирования, либо запросить возврат средств за путевку. Все условия для возврата средств указаны на официальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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