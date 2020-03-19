Похолодание серьезно ударило по сельскому хозяйству Крыма

19 Март 2020 2020-03-19T19:33:40+03:00

От ночных заморозков пострадали посевы и фруктовые деревья

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Технические и зерновые культуры плохо перенесли резкое ухудшение погоды и ночные заморозки.

По словам министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, в Нижнегорском, Красноперекопском и Советском районах пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы и льна.

Помимо этого в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Нижнегорском и Черноморском районах подмерзли цветки и плодовые почки фруктовых деревьев. Среди них: персик, черешня, вишня, слива, абрикос и яблоня.

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ИСТОЧНИК KP.RU