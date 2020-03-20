«Крымтроллебусу» к валидаторам понадобились кондукторы

20 Март 2020 2020-03-20T09:43:34+03:00

К валидатору нужно приставить кондуктора, иначе с оплатой проезда беда. Фото: пресс-служба Крымтроллейбуса

Уйти от наличного расчета за проезд не получается

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Предприятие «Крымтроллебус» после тестирования автоматизированной системы оплаты проезда решило набрать штат кондукторов. В противном случае пассажиры отвлекают вопросами водителя, создавая угрозу безопасности движения.

Пока автоматизированная система оплаты подключена на троллейбусном маршруте №17. На остальных валидаторы активируют к 1 июня. И к этому сроку «Крымтроллебус» будет набирать дополнительный штат кондукторов для работы на городских маршрутах Симферополя и Алушты.

- Оплатить проезд у кондуктора можно будет бесконтактной пластиковой картой, транспортной картой «Парус» и наличными деньгами, - уточнили на предприятии.

Предприятие получило специальные приборы для проверки факта оплаты проезда. Планируется, что уже с 1 июня транспорт «Крымтроллейбуса», «Крымавтотранса» и других городских перевозчиков будет оснащен валидаторами. С их помощью можно будет оплатить проезд бесконтактной пластиковой картой любого банка платежных систем МИР, Visa и MasterCard.

Пассажиры льготных категорий должны получить бесконтактные банковские карты системы МИР. После прикладывания их к валидатору система считает данные, на основании чего перевозчикам будет компенсирована оплата проезда. При этом деньги с карт списываться не будут. Поэтому никакого денежного лимита на картах не установлено, количество поездок не ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU