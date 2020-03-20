В изоляторах находятся 16 крымчан с подозрением на коронавирус
В изоляторах инфекционных больниц Крыма находятся 16 человек с подозрением на коронавирус, еще 212 человек - под динамическим наблюдением медиков в домашних условиях. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
- Все идет в плановом, размеренном порядке. Всем обеспечены [медицинские организации]: и противовирусными препаратами, и защитными костюмами, и масками. Проблем нет, - заверил министр.
Он также сообщил, что в случае необходимости принято решение развернуть дополнительные 180 провизорных коек в 7-й городской больнице города Симферополя.
- Там можно отсоединить блок, изолировать. Дай Бог, не понадобится, - отметил Игорь Чемоданов.
Подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым по состоянию на 19 марта 2020 года нет.
Напомним, с 17 марта в Крыму ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса: все массовые мероприятия под запретом, учебные заведения перешли на дистанционный режим работы. Перевозчиков обязали снабдить водителей масками и дезинфицировать транспорт ежедневно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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