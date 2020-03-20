Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников в Крыму продлили до 1 сентября

20 Март 2020 2020-03-20T11:40:07+03:00

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В министерстве труда и социальной защиты Республики Крым предложили продлить период введения бесконтактной оплаты проезда для льготников до 1 сентября.

- Я прошу сегодня продлить замену удостоверений и получение банковских карт для нашего пожилого населения и других льготников по проезду при валидации. У нас стоял срок до 1 июня получения бесконтактных. Предлагаю продлить до 1 сентября, потому что сейчас пожилое население активно ходит в банки и управления соцзащиты для написания соответствующих заявлений, - сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Эту инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в Крыму до 1 июня планировали внедрить автоматизированную оплату проезда в общественном транспорте. Для того, чтобы льготники могли пользоваться бесплатной оплатой, им необходимо обратиться в региональные департаменты труда и социальной защиты и написать соответствующее заявление. Теперь же они могут это сделать до 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU