Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников в Крыму продлили до 1 сентября
В министерстве труда и социальной защиты Республики Крым предложили продлить период введения бесконтактной оплаты проезда для льготников до 1 сентября.
- Я прошу сегодня продлить замену удостоверений и получение банковских карт для нашего пожилого населения и других льготников по проезду при валидации. У нас стоял срок до 1 июня получения бесконтактных. Предлагаю продлить до 1 сентября, потому что сейчас пожилое население активно ходит в банки и управления соцзащиты для написания соответствующих заявлений, - сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
Эту инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, в Крыму до 1 июня планировали внедрить автоматизированную оплату проезда в общественном транспорте. Для того, чтобы льготники могли пользоваться бесплатной оплатой, им необходимо обратиться в региональные департаменты труда и социальной защиты и написать соответствующее заявление. Теперь же они могут это сделать до 1 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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