В Крыму запретили посещать дома престарелых

20 Март 2020 2020-03-20T12:11:26+03:00

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Министерство труда и соцзащиты приняло решение усилить меры по профилактике коронавируса в учреждениях социального обслуживания. Так, все психоневрологические интернаты и дома престарелых закрывают на вход и выход.

- Рекомендации для всех коллективов, работающих в этих учреждениях, выданы. Кроме этого, мы закрываем группы дневного пребывания и группы обучения пожилых граждан в центрах социального обслуживания. Но социальные работники по-прежнему осуществляют обслуживание на дому по графику, – сообщила вице-премьер Елена Романовская.

Социальным работникам выдают памятки по профилактике заболевания коронавирусом. Теперь персонал будет более тщательно следить за здоровьем подопечных: ежедневно измерять температуру и при первом подозрении на заболевание вызывать врача.

Кроме того, сами учреждения снабдят дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU